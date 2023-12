Bal Trad’ salle des fêtes Faux-la-Montagne, 4 décembre 2023, Faux-la-Montagne.

Faux-la-Montagne,Creuse

Terroire Collapse

Suivie d’un boeuf à la fin de la soirée

Prix Libre.

salle des fêtes

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Followed by a beef at the end of the evening

Free Price

Terroire Colapso

Seguido de una carne al final de la velada

Precio libre

Terroire Collapse (Zusammenbruch)

Gefolgt von einem Beef am Ende des Abends

Freier Preis

