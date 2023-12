Marché de Noël Salle des fêtes Faux, 17 décembre 2023 14:00, Faux.

Faux,Dordogne

Venez découvrir le marché de noël où vous retrouverez un stand de maquillage ainsi qu’une balade a dos de poney.

Sans oublier que le père noël sera présent à 16h et la chorale des enfants débutera à 17h..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Christmas market, where you’ll find a make-up stand and a pony ride.

And don’t forget Santa Claus at 4pm and the children’s choir at 5pm.

Ven a visitar el mercado navideño, donde encontrarás un puesto de maquillaje y un paseo en poni.

Papá Noel estará allí a las 16:00 y el coro infantil empezará a las 17:00.

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt, auf dem Sie einen Schminkstand und einen Ponyritt finden werden.

Der Weihnachtsmann kommt um 16 Uhr und der Kinderchor beginnt um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides