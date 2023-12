Bal traditionnel avec le groupe TRADIVIRUS Salle des fêtes Faux, 1 décembre 2023, Faux.

Faux,Dordogne

Venez danser bourrées, scottishes, cercles, rondeaux, valses, polkas, Mazurkas, danse bretonne, danses des flandres et d’ailleurs…

Dominique à la contrebasse, Mary au violon, Viviane à la flûte et jean à l’accordéon.

Stage animé par Chantal à 14h..

Salle des fêtes

Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and dance bourrées, scottishes, cercles, rondeaux, valses, polkas, mazurkas, danse bretonne, dances from Flanders and elsewhere…

Dominique on double bass, Mary on violin, Viviane on flute and Jean on accordion.

Workshop led by Chantal at 2pm.

Venga a bailar bourrées, scottishes, cercles, rondeaux, valses, polkas, mazurcas, danzas bretonas, danzas de Flandes y de otros lugares…

Dominique al contrabajo, Mary al violín, Viviane a la flauta y Jean al acordeón.

Dirigido por Chantal a las 14 h.

Kommen Sie und tanzen Sie Bourrées, Scottish, Circles, Rondeaux, Walzer, Polkas, Mazurkas, bretonische Tänze, Tänze aus Flandern und anderen Ländern…

Dominique am Kontrabass, Mary an der Geige, Viviane an der Flöte und jean am Akkordeon.

Von Chantal geleiteter Workshop um 14 Uhr.

