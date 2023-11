Zumba party Salle des fêtes Faux, 3 décembre 2023, Faux.

Faux,Dordogne

Une zumba party est organisée au profit du Téléthon.

Un goûter sera offert : gâteaux et chocolat chaud..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Salle des fêtes

Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A zumba party is organized in aid of the Telethon.

A snack will be offered: cakes and hot chocolate.

Se organiza una fiesta de zumba a beneficio del Teletón.

Se ofrecerá un tentempié: pasteles y chocolate caliente.

Eine Zumba-Party wird zugunsten des Telethon organisiert.

Es wird ein Snack angeboten: Kuchen und heiße Schokolade.

Mise à jour le 2023-11-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides