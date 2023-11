Repas Théâtre « Mariage à tout prix » Salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise, 18 novembre 2023, Fargues-sur-Ourbise.

Fargues-sur-Ourbise,Lot-et-Garonne

Repas-théâtre organisé par Bruyères et Genêts.

« Les Imprévisibles » présentent : « Mariage à tout prix ».

Entrée/plat/dessert/café & vin compris.

18€.

Réservation épicerie au 05 53 93 04 47.

Pièce de théâtre écrite par Angélique SUTTY..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle des fêtes

Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Dinner theater organized by Bruyères et Genêts.

« Les Imprévisibles » present: « Mariage à tout prix ».

Starter/main course/dessert/coffee & wine included.

18?.

Reservations at 05 53 93 04 47.

Play written by Angélique SUTTY.

Cena-teatro organizada por Bruyères et Genêts.

« Les Imprévisibles » presentan: « Mariage à tout prix ».

Entrante/principio/postre/café y vino incluidos.

18?.

Reservas al 05 53 93 04 47.

Obra escrita por Angélique SUTTY.

Theateressen, organisiert von Bruyères et Genêts.

« Les Imprévisibles » präsentieren: « Mariage à tout prix » (Hochzeit um jeden Preis).

Eintritt/Teller/Dessert/Kaffee & Wein inbegriffen.

18?.

Reservierung im Lebensmittelgeschäft unter 05 53 93 04 47.

Theaterstück von Angélique SUTTY.

