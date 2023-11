Réveillon de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Eysus, 31 décembre 2023, Eysus.

Eysus,Pyrénées-Atlantiques

Pour sa deuxième édition, le comité des fêtes d’Eysus vous invite (en collaboration avec M. Chabanne) au réveillon de la Saint-Sylvestre.

Au menu : Salade landaise et son toast de foie gras – Saumon à l’oseille – Tournedos sauce échalote et ses légumes – Fromage de brebis – Douceur de fruit – Café et vin inclus.

Repas confectionné par Michel Chabanne, traiteur.

Soirée animée par Christysound.

Inscriptions au repas avant le 20 décembre. Toute réservation devra être payée au moment de l’inscription..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 23:59:00. EUR.

Salle des fêtes

Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the second year running, the Eysus Festival Committee (in collaboration with Mr. Chabanne) invites you to New Year’s Eve.

On the menu: Landaise salad with foie gras toast – Salmon with sorrel – Tournedos with shallot sauce and vegetables – Ewe’s milk cheese – Sweet fruit – Coffee and wine included.

Meal prepared by Michel Chabanne, caterer.

Entertainment by Christysound.

Please register for the meal before December 20. All reservations must be paid for at the time of registration.

Por segundo año consecutivo, el Comité de Fiestas de Eysus (en colaboración con el Sr. Chabanne) le invita a la cena de Nochevieja.

En el menú: Ensalada landesa con tostada de foie gras – Salmón con acedera – Tournedos con salsa de chalota y verduras – Queso de oveja – Fruta dulce – Café y vino incluidos.

Comida preparada por Michel Chabanne, servicio de catering.

Animación a cargo de Christysound.

Se ruega inscribirse en la comida antes del 20 de diciembre. Todas las reservas deberán abonarse en el momento de la inscripción.

Zum zweiten Mal lädt Sie das Festkomitee von Eysus (in Zusammenarbeit mit M. Chabanne) zum Silvesterabend ein.

Auf der Speisekarte stehen: Salade landaise et son toast de foie gras – Lachs mit Sauerampfer – Tournedos mit Schalottensauce und Gemüse – Schafskäse – Fruchtsüße – Kaffee und Wein inklusive.

Das Essen wurde von Michel Chabanne, einem Traiteur, zubereitet.

Der Abend wird von Christysound begleitet.

Anmeldung für das Essen bis zum 20. Dezember. Alle Reservierungen müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung bezahlt werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn