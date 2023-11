Les 24h du jeu Salle des fêtes Eymoutiers, 2 décembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Jeux de plateau, escape game, motricité, karaoké (20h-22h), et pleins d’autres jeux à découvrir! Pizzas party et buvette. Pour petits et grands : 0-99 ans..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Salle des fêtes bvd Lénine

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Board games, escape games, motor skills, karaoke (8-10pm), and lots of other games to discover! Pizzas and refreshments. For young and old: 0-99 years.

Juegos de mesa, juegos de escape, motricidad, karaoke (de 20:00 a 22:00), ¡y muchos otros juegos por descubrir! Pizzas y refrescos. Para grandes y pequeños: de 0 a 99 años.

Brettspiele, Escape Game, Motorik, Karaoke (20:00-22:00 Uhr) und viele andere Spiele, die es zu entdecken gilt! Pizzaparty und Erfrischungsstände. Für Kinder und Erwachsene: 0-99 Jahre.

