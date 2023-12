Le RCE Fête Noël Salle des fêtes Eymeux, 1 décembre 2023, Eymeux.

Eymeux,Drôme

Le Rugby Club d’Eymeux fête Noël, ouvert à tous !

Au programme visite du Père Noël, buffet sucré, buvette, huitres, escargots et ravioles.

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Salle des fêtes

Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Rugby Club d’Eymeux celebrates Christmas, open to all!

The program includes a visit from Santa Claus, a sweet buffet, refreshments, oysters, snails and ravioli

El Rugby Club d’Eymeux celebra la Navidad, ¡abierta a todos!

El programa incluye la visita de Papá Noel, un buffet de dulces, refrescos, ostras, caracoles y raviolis

Der Rugby Club Eymeux feiert Weihnachten, offen für alle!

Auf dem Programm stehen der Besuch des Weihnachtsmanns, ein süßes Buffet, eine Bar, Austern, Schnecken und Ravioli

Mise à jour le 2023-11-25 par Valence Romans Tourisme