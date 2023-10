Conférence : Les routes de la soie Salle des Fêtes Eygalières, 10 novembre 2023, Eygalières.

Eygalières,Bouches-du-Rhône

Le vendredi 10 novembre à 18h30 à la Salle des Fêtes d’Eygalières, participez à la conférence de Monsieur Jacques Hallard « Sur les routes de la soie »..

Salle des Fêtes

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Friday 10 November at 6.30pm at the Salle des Fêtes in Eygalières, join Jacques Hallard for a talk entitled « On the Silk Roads ».

El viernes 10 de noviembre a las 18.30 en la Sala de Fiestas de Eygalières, Jacques Hallard le invita a una conferencia titulada « En las rutas de la seda ».

Nehmen Sie am Freitag, den 10. November um 18:30 Uhr im Salle des Fêtes in Eygalières am Vortrag von Herrn Jacques Hallard « Sur les routes de la soie » teil.

