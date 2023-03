Bal populaire écossais ou Ceilidh Salle des fêtes, Eybens (38)

Bal populaire écossais ou Ceilidh
Vendredi 31 mars, 19h00
Salle des fêtes, Eybens (38)
gratuit

Bal populaire écossais ou Danses de Ceilidh, accessibles à tous, sous la houlette de Jacques Arnoux. Musique live, exécutée par des musiciens de l'école de musique de Bourg d'Oisans.

