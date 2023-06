Brocante d’automne Salle des fêtes extérieur Concremiers, 10 septembre 2023, Concremiers.

Concremiers,Indre

Journée brocante organisée par l’UNC avec la participation du Comité des fêtes de Concremiers..

Dimanche 2023-09-10 à 06:00:00 ; fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Salle des fêtes extérieur

Concremiers 36300 Indre Centre-Val de Loire



Flea market day organized by the UNC with the participation of the Comité des fêtes de Concremiers.

Mercadillo organizado por la UNC con la participación del Comité des fêtes de Concremiers.

Flohmarkttag, der von der UNC unter Beteiligung des Festkomitees von Concremiers organisiert wird.

Mise à jour le 2023-06-01 par Destination Brenne