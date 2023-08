Les Locataires salle des fêtes Évron, 28 mars 2024, Évron.

Les Locataires Jeudi 28 mars 2024, 20h30 salle des fêtes Tarif : Plein: 13€ / Réduit : 8.50€ / Pass famille : 35€

La petite voix qui nous aide à agir lorsque nous manquons d’énergie. Celle qui nous calme lorsque la colère nous envahit ou au contraire celle qui alimente la colère. Nous avons autant de “locataires” que d’émotions, projections, ou souvenirs et ils ne sont pas toujours d’accord entre eux.

Dans ce spectacle, chacune de ces voix, ou “locataire”, est jouée par un comédien. Ce collectif nous donne alors à voir toute la vie intérieure qui nous constitue, à travers les souvenirs et les pensées d’Antoine et Agnès, qui traversent une rupture amoureuse.

Les comédiens sont tous issus de compagnies mayennaises que nous sommes très heureux d’accueillir sur un même plateau, autour d’un même propos : celui d’explorer l’intimité de ces deux personnages comme on explore les fonds marins.

salle des fêtes Avenue des Sports, Evron Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Locataire théâtre d’Air

Laurianne Marié