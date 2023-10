Bourse aux jouets Salle des fêtes Étroussat, 5 novembre 2023, Étroussat.

Étroussat,Allier

Bourse aux jouets et vêtements enfants avec restauration et buvette sur place. Organisée par l’association Les minis nous: foyer culturel et laïque..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Salle des fêtes

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Toy and children’s clothing fair with catering and refreshments on site. Organized by the association Les minis nous: foyer culturel et laïque.

Feria de juguetes y ropa infantil con comida y refrescos in situ. Organizado por la asociación Les minis nous: foyer culturel et laïque.

Spielzeug- und Kinderkleiderbörse mit Verpflegung und Getränken vor Ort. Organisiert von der Vereinigung Les minis nous: foyer culturel et laïque.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme Val de Sioule