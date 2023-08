Rodéo Dance Salle des fêtes Étroussat, 20 septembre 2023, Étroussat.

Étroussat,Allier

Vous êtes curieux? Vous aimez danser? Venez nous rejoindre à partir du 20/09 à 19h30 tous les mercredis..

2023-09-20 19:00:00 fin : 2023-06-26 . .

Salle des fêtes

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Are you curious? Like to dance? Come and join us from 20/09 at 7.30pm every Wednesday.

¿Tienes curiosidad? ¿Te gusta bailar? Ven y únete a nosotros a partir del 20/09 a las 19:30 todos los miércoles.

Sind Sie neugierig? Sie tanzen gerne? Dann kommen Sie ab dem 20.09. jeden Mittwoch um 19:30 Uhr zu uns.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule