Saint Patrick salle des fêtes, Étoutteville (76)

Saint Patrick salle des fêtes, Étoutteville (76), 18 mars 2023, . Saint Patrick Samedi 18 mars, 20h00 salle des fêtes, Étoutteville (76)

5 euros

avec Cosàn glas salle des fêtes, Étoutteville (76) salle des fêtes, 76190 Étoutteville, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40916 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Saint Patrick de 20h30 à 1h. Le trio Cosàn glas, musiques d’Irlande et de Galice animera la soirée. Au programme jig, reel, polkas, valse, mazurka … Restauration : Fish and chips ( réservation conseillée 07 66 69 94 69 ) source : événement Saint Patrick publié sur AgendaTrad

