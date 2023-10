Octobre Rose : la MSA présente aux Arlequinades ! Salle des fêtes Étauliers, 20 octobre 2023, Étauliers.

Octobre Rose : la MSA présente aux Arlequinades ! 20 et 21 octobre Salle des fêtes

Comme chaque année, dans le cadre d’Octobre Rose, la MSA Gironde et les sections cantonales MSA de l’Estuaire et du Nord Gironde renouvellent leur mobilisation et participent au spectacle des Arlequinades en délivrant des messages de prévention. Une partie des recettes sera reversée à la Ligue contre le cancer. Venez nombreux !

Salle des fêtes 55 rue principale 33820 Etauliers Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

Octobre Rose Cancer du sein