Marché de Noël de Bouzy-la-forêt Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-foret Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-foret Marché de Noël de Bouzy-la-forêt Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-foret, 10 décembre 2023, Bouzy-la-foret. Marché de Noël de Bouzy-la-forêt Dimanche 10 décembre, 09h00 Salle des fêtes et son parvis Une vingtaine de commerçants vous accueilleront pour réussir vos fêtes de fin d’année. Balade en Poney. Arrivée du Père Noël à 16h. Salle des fêtes et son parvis Salle des fêtes et son parvis, Bouzy-la-foret Bouzy-la-foret [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetes.bouzylaforet@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 FMACEN045V50183T ©pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Bouzy-la-foret Autres Lieu Salle des fêtes et son parvis Adresse Salle des fêtes et son parvis, Bouzy-la-foret Ville Bouzy-la-foret Lieu Ville Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-foret latitude longitude 47.851208;2.377964

Salle des fêtes et son parvis Bouzy-la-foret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouzy-la-foret/