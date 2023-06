Fête de la musique Salle des fêtes et piscine Fay-aux-loges, 21 juin 2023, Fay-aux-loges.

Fête de la musique Mercredi 21 juin, 18h00 Salle des fêtes et piscine

Venez écouter Freeson, Shirley et Reda, Jean-Claude Lambert, les élèves de piano et de chant, ainsi que l’harmonie de l’association Atout Voix… et également Lise Jaloux à l’Ehpad avec nos ainés.

Salle des fêtes et piscine, Fay-aux-loges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

