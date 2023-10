Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur Donnery Catégorie d’Évènement: Donnery Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur Donnery, 3 décembre 2023, Donnery. Marché de Noël de Donnery Dimanche 3 décembre, 09h00 Salle des fêtes et parking extérieur Voir https://www.donnery.fr Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes avec de nombreux exposants. Salle des fêtes et parking extérieur Salle des fêtes et parking extérieur, Donnery Donnery [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 20 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.donnery.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00 FMACEN045V509H8S Pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Donnery Autres Lieu Salle des fêtes et parking extérieur Adresse Salle des fêtes et parking extérieur, Donnery Ville Donnery Lieu Ville Salle des fêtes et parking extérieur Donnery latitude longitude 47.914352;2.109977

Salle des fêtes et parking extérieur Donnery https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donnery/