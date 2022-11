Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur Donnery Catégorie d’évènement: Donnery

Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur, 4 décembre 2022, Donnery. Marché de Noël de Donnery Dimanche 4 décembre, 09h00 Salle des fêtes et parking extérieur

Voir https://www.donnery.fr

Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur Salle des fêtes et parking extérieur, Donnery Donnery Exposants, dégustation d’huitres, boissons chaudes et froides, crêpes et présence du Père Noël de 14h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T09:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00 Pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Donnery Autres Lieu Salle des fêtes et parking extérieur Adresse Salle des fêtes et parking extérieur, Donnery Ville Donnery lieuville Salle des fêtes et parking extérieur Donnery

Salle des fêtes et parking extérieur Donnery https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donnery/

Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur 2022-12-04 was last modified: by Marché de Noël de Donnery Salle des fêtes et parking extérieur Salle des fêtes et parking extérieur 4 décembre 2022 Donnery Salle des fêtes et parking extérieur Donnery

Donnery