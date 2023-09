Journées du Patrimoine : art et histoire Salle des fêtes et parking, église Notre-Dame Fay-aux-loges, 16 septembre 2023, Fay-aux-loges.

Journées du Patrimoine : art et histoire 16 – 20 septembre Salle des fêtes et parking, église Notre-Dame Voir http://www.mairie-fayauxloges.fr

Samedi 16 : inauguration de la rue Pierre Avezard et de la plaque route des Illustres – visite de l’église et du clocher de 15h à 18h – Visite de l’exposition « Petit Pierre » de 14h30 à 17h30 – Visite de l’exposition André Chenal sur le parking de la salle des fêtes.

Dimanche 17 : visite de l’église et du clocher de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 – Visite de l’exposition « Petit Pierre » de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

