Entrée libre

Venez nous retrouver au Moulin et à la SdF, pour des films , des stands ,des ateliers, des animations adultes et enfants autour du voyage à vélo- handicap moteur mi

Après une interruption due au Covid, la 6ème édition de ce festival du voyage à vélo qui a lieu les 10 et 11 février 2023, offrira aux festivaliers la possibilité de rencontrer des personnalités particulièrement inspirantes. En effet, ce festival est placé sous le signe du développement durable, de l’optimisme et du courage.

Côté développement durable, le jeune Suisse Fabien Favre tente de pédaler sans plastique de l’Espagne au Cap Nord, périple retracé dans « Un monde sous vide ». Ce film, déjà selectionné au festival FREDD, sera le premier le vendredi 10 février au Moulin de Roques. Samedi, Sylvain Leurent et Kalima Hammond affrontent la crise écologique en se penchant sur nos assiettes, à la rencontre des acteurs impliqués dans l’alimentation durable, dans leur très beau film intitulé « Foodorama ». On pourra également les retrouver pour une deuxième projection dimanche 12 février au cinéma Véo de Muret.

Optimisme et courage, pour les femmes de la roue libre, qui tentent de surmonter leurs peurs en se mettant en selle, et de Charles Baux, qui affronte la maladie en faisant le tour d’Europe.

Si vous aimez les voyages en famille, venez au festival rencontrer des parents qui se sont lancés et vous diront que « oui, c’est possible », de partir avec un bébé sur l’altiplano, ou avec un vélo solaire, en Amérique ou en Europe, avec « des anecdotes plein la carriole » qui donnent le sourire.

Le samedi, les festivaliers pourront aussi trouver de l’inspiration dans divers ateliers, auprès d’écrivains voyageurs, et plus de 34 exposants professionnels, et offices de tourisme. Le Conseil Département 31 sera présent également.

Le programme détaillé et toutes les informations sur notre site internet: festival-larouetourne.org et sur notre page facebook La Roue Tourne | Roques | Facebook



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T18:30:00+01:00

2023-02-11T18:30:00+01:00

Olivier Praud