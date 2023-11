Bulles de campagne salle des fêtes et la maison des marais Marchésieux, 25 novembre 2023, Marchésieux.

Marchésieux,Manche

Bulles de campagne : un engagement pour le développement durable inscrit dans une démarche d’Agenda 21.

C’est pour sensibiliser, échanger, faire connaître des associations, des partenaires, mettre en avant des actions citoyennes que la Communauté de Communes participe à la semaine européenne du développement durable avec la mise en place de Bulles de Campagne depuis 2013.

Cette année encore, de nombreuses animations : balade en calèche, vannerie, atelier filage et tissage, ateliers cuisines, spectacle… Retrouvez le programme complet sur le site.

Tout public, gratuit.

Certaines animations sur inscription : 06-45-95-03-62.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

salle des fêtes et la maison des marais

Marchésieux 50190 Manche Normandie



Bulles de campagne: a commitment to sustainable development as part of the Agenda 21 approach.

The Communauté de Communes has been taking part in the European Week for Sustainable Development since 2013, setting up Bulles de Campagne to raise awareness, exchange ideas, promote associations and partners, and highlight citizen initiatives.

Once again this year, there will be a wide range of activities: horse-drawn carriage rides, basketry, spinning and weaving workshops, cooking workshops, shows… Find the full program on the website.

Open to all, free of charge.

Registration required for some events: 06-45-95-03-62

Bulles de campagne: un compromiso con el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 21.

La Communauté de Communes participa desde 2013 en la Semana Europea del Desarrollo Sostenible, creando Bulles de Campagne para sensibilizar, intercambiar ideas, promover asociaciones y socios y poner de relieve las iniciativas comunitarias.

Un año más, habrá un amplio abanico de actividades: paseos en coche de caballos, cestería, talleres de hilado y tejido, talleres de cocina, espectáculos, etc. Consulte el programa completo en la web.

Abierto a todos, gratuito.

Algunos actos requieren inscripción: 06-45-95-03-62

Bulles de campagne: ein Engagement für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Agenda 21.

Um zu sensibilisieren, sich auszutauschen, Vereine und Partner bekannt zu machen und Bürgeraktionen in den Vordergrund zu stellen, nimmt die Communauté de Communes seit 2013 mit der Einführung von « Bulles de Campagne » an der Europäischen Woche für nachhaltige Entwicklung teil.

Auch dieses Jahr gibt es wieder zahlreiche Animationen: Kutschfahrten, Korbflechten, Spinn- und Webworkshops, Kochworkshops, Aufführungen… Das vollständige Programm finden Sie auf der Website.

Für alle Altersgruppen, kostenlos.

Einige Animationen nach Anmeldung: 06-45-95-03-62

