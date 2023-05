Grand Vide Greniers Salle des fêtes et extérieur, 28 mai 2023, Labatut.

Labatut,Landes

Venez profiter du grand vide greniers organisé par le club des supporters du Rugby Club Pouillon Labatut. Buvette et petite restauration sur place..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 17:00:00. .

Salle des fêtes et extérieur

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the big garage sale organized by the supporters club of the Rugby Club Pouillon Labatut. Refreshment bar and small restaurant on the spot.

Venga y aproveche la gran venta de garaje organizada por la peña del Club de Rugby Pouillon Labatut. Bar y tentempiés in situ.

Genießen Sie den großen Flohmarkt, der vom Fanclub des Rugby Clubs Pouillon Labatut organisiert wird. Getränke und kleine Speisen vor Ort.

