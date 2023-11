Téléthon Salle des fêtes Espiute, 8 décembre 2023, Espiute.

Espiute,Pyrénées-Atlantiques

Concours de coinchée.

Un point dons sera mis à disposition..

2023-12-08

Salle des fêtes

Espiute 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Quiz competition.

A donation point will be available.

Concurso de preguntas y respuestas.

Habrá un punto de donación.

Wettbewerb im Coinchée.

Ein Spendenpunkt wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Béarn des Gaves