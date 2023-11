Débal’jouets et Puériculture Salle des fêtes Espiens, 10 décembre 2023, Espiens.

Espiens,Lot-et-Garonne

L’Association des Parents d’élèves de Calignac, Espiens et Le Saumont vous accueille pour son Débal’jouets et puériculture ! Buvette, snack et pâtisseries sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Salle des fêtes

Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Parents’ Association of Calignac, Espiens and Le Saumont welcomes you to its Débal’jouets et puériculture! Refreshments, snacks and pastries on sale.

¡La Association des Parents d’élèves de Calignac, Espiens et Le Saumont le da la bienvenida a su Débal’jouets et puériculture! Refrescos, tentempiés y bollería in situ.

Die Elternvereinigung von Calignac, Espiens und Le Saumont empfängt Sie zu ihrem Spielzeug- und Babyartikelbasar (Débal’jouets et puériculture)! Getränke, Snacks und Gebäck vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de l’Albret