Battle du 15 juillet à Espère Salle des fêtes Espère, 15 juillet 2023, Espère.

Espère,Lot

Battle de 2 discomobiles: une année 80/90 (Les années 80 Son-Discothèque) , l’autre des années 2000 à nos jours (Podium Sunlight)..

2023-07-15 22:00:00 fin : 2023-07-15 . 10 EUR.

Salle des fêtes

Espère 46090 Lot Occitanie



Battle of 2 discomobiles: one from the 80s and 90s (Les années 80 Son-Discothèque), the other from the 2000s to the present day (Podium Sunlight).

Batalla de 2 discomóviles: uno de los años 80 y 90 (Les années 80 Son-Discothèque), el otro de los años 2000 hasta nuestros días (Podium Sunlight).

Battle von zwei Diskomobilen: eines aus den 80er/90er Jahren (Die 80er Jahre Son-Discotheque), das andere aus den 2000er Jahren bis heute (Podium Sunlight).

Mise à jour le 2023-07-04 par OT Cahors – Vallée du Lot