Profitez d’exposition et de rencontres qui exploreront la mémoire du village à travers ses récits et ses portraits.

Baladez-vous ensuite sur les sentiers de l’école pour replonger dans l’histoire des écoliers des années 40. Salle des fêtes / Espaces natuels de Mauzac et Grand-Castang 24150 Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 22 50 57 Les sentiers du village site patrimonial. Parking, accès train, PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

