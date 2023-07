Bal Folk Salle des Fêtes Espace Mont Gerbassou, Ambazac (87) Bal Folk Salle des Fêtes Espace Mont Gerbassou, Ambazac (87), 12 novembre 2023, . Bal Folk Dimanche 12 novembre, 15h00 Salle des Fêtes Espace Mont Gerbassou, Ambazac (87) Payant L’association AMBALTRAD organise un bal folk au profit du TELETHON 2023 Entrée: 10 euros avec patisserie offerte Possibilité de réserver une table Contacts: 0645456895 ou 0630262049 source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes Espace Mont Gerbassou, Ambazac (87) Rue Anna Beillot

