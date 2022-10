Fête de la science Salle des fêtes – Espace Monestié, 8 octobre 2022, Plaisance-du-Touch.

Fête de la science 8 – 15 octobre Salle des fêtes – Espace Monestié

Organisé par la commune de Plaisance du Touch

Salle des fêtes – Espace Monestié 31830 Plaisance du Touch Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie

» En partenariat avec Haute-Garonne environnement, la Ville de Plaisance du Touch propose différents ateliers et animations gratuits ouverts à tous, y compris aux écoliers et aux collégiens, sur le thème du changement climatique.

Cet événement national a pour but de promouvoir la science auprès du grand public et stimuler chez les jeunes l’intérêt pour la science. Et pourquoi pas susciter des vocations !

Cette année, la Fête de la Science mettra la thématique du réchauffement climatique au coeur des actions proposées. Les visiteurs pourront appréhender les enjeux de la biodiversité et les liens entre les êtres vivants, tester les impacts environnementaux au regard de leurs comportements quotidiens mais surtout se questionner sur les possibilités d’actions à titre individuel et collectif.

Samedi 8 octobre, sont proposés 2 ateliers immersifs « la fresque pour le climat » et « la fresque de la biodiversité » (nombre de places limité, inscription obligatoire).

Mercredi 12 octobre, l’après-midi sera consacré aux ateliers libres autour de la réalisation de peintures végétales et boules à graines. »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T09:00:00+02:00

2022-10-15T23:00:00+02:00

