5ème Salon des Antiquaires à Prayssac Salle des fêtes espace Maurice Faure Prayssac, 20 septembre 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

L’association » Ensemble pour Prayssac » est à l’initiative de ce salon..

2023-09-20 08:00:00 fin : 2023-09-21 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes espace Maurice Faure

Prayssac 46220 Lot Occitanie



The association » Ensemble pour Prayssac » is at the initiative of this exhibition.

La asociación » Ensemble pour Prayssac » está a la iniciativa de esta exposición.

Der Verein » Ensemble pour Prayssac » ist der Initiator dieser Messe.

