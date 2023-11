Marché de Noël Salle des fêtes Escource, 2 décembre 2023, Escource.

Escource,Landes

L’APE Lous Pitchouns vous convie à son marché de Noël le samedi 2 décembre , à la Salle des fêtes d’Escource.

Vous y retrouverez divers exposants, créateurs, artisans, producteurs locaux puis un stand photos.

Un spectacle est offert pour les petits et les grands à 14H30 à la médiathèque, suivi de la visite du père noël avec ses surprises.

Restauration tout au long de la journée: Food truck, buvette et gourmandises.

Salle des fêtes

Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



The APE Lous Pitchouns invites you to its Christmas market on Saturday December 2, at the Salle des fêtes in Escource.

You’ll find a variety of exhibitors, designers, craftsmen, local producers and a photo stand.

There will be a show for young and old at 2.30 pm at the media library, followed by a visit from Santa Claus and his surprises.

Catering throughout the day: food truck, refreshments and delicacies

La APE Lous Pitchouns le invita a su mercado navideño el sábado 2 de diciembre en la Salle des fêtes de Escource.

Encontrará numerosos expositores, diseñadores, artesanos, productores locales y un stand fotográfico.

A las 14.30 h, en la mediateca, habrá un espectáculo para grandes y pequeños, seguido de la visita de Papá Noel y sus sorpresas.

Catering durante todo el día: food truck, refrescos y delicatessen

Die Elternvereinigung Lous Pitchouns lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt am Samstag, den 2. Dezember , in der Festhalle von Escource ein.

Sie finden dort verschiedene Aussteller, Designer, Kunsthandwerker, lokale Produzenten und einen Fotostand.

Um 14.30 Uhr findet in der Mediathek eine Aufführung für Groß und Klein statt, gefolgt vom Besuch des Weihnachtsmanns mit seinen Überraschungen.

Verpflegung den ganzen Tag über: Foodtruck, Getränke und Leckereien

