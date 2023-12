Ciné-Lot : « Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie » Salle des fêtes Escamps, 4 décembre 2023, Escamps.

Escamps,Lot

Synopsis:

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours..

2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 . 4 EUR.

Salle des fêtes

Escamps 46230 Lot Occitanie



Synopsis:

Ernest and Ce?lestine return to Ernest?s country, Charabia, to have his famous broken violin repaired. They discover that music has been banned throughout the country for several years. For our two heroes, life without music is unthinkable! Accompanied by their accomplices, including a mysterious masked vigilante, Ernest and Célestine set out to remedy this injustice and bring joy back to Bear Country.

Sinopsis:

Ernest y Ce?lestine regresan al país de Ernest, Charabia, para reparar su famoso violín roto. Descubren que la música está prohibida en todo el país desde hace varios años. Para nuestros dos héroes, la vida sin música es impensable Acompañados por sus cómplices, entre los que se encuentra un misterioso justiciero enmascarado, Ernest y Célestine se proponen corregir esta injusticia y devolver la alegría al País de los Osos.

Synopsis:

Ernest und Ce?lestine kehren in Ernests Heimat Charabien zurück, um seine kostbare, kaputte Geige reparieren zu lassen. Sie entdecken, dass die Musik im ganzen Land seit mehreren Jahren verboten ist. Für unsere beiden Helden ist ein Leben ohne Musik undenkbar! Zusammen mit ihren Komplizen, darunter ein geheimnisvoller maskierter Rächer, versuchen Ernest und Celestine, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen und das Land der Bären wieder glücklich zu machen.

