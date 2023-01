Concert Les Doigts Nylon Salle des Fêtes Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Concert Les Doigts Nylon Salle des Fêtes Escalquens, 28 janvier 2023, Escalquens. Concert Les Doigts Nylon Samedi 28 janvier, 21h00 Salle des Fêtes Escalquens Une musique aux couleurs ibériques Salle des Fêtes Escalquens Place de l’Enclos – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:bureau.cje@gmail.com »}] Concert des Doigts Nylon Samedi 28 janvier 2023, à 21h, à la salle des fêtes d’Escalquens. Organisé par le Comité de Jumelage de la ville. Trois guitare aux cordes nylon, trois voix qui flirtent avec la rumba gitane, la bossa, la sevillana…du flamenco à la douceur de la guitare classique avec la mélodicité du jazz manouche et l’énergie du rock, accompagnées de 2 danseuses d’Arte Andaluz ! ▶ Pré-ventes les mercredis 18 et 25 janvier de 15h à 17h à la mairie d’Escalquens.

? Infos et réservations : bureau.cje@gmail.com

Entrée : 15€. Tarif réduit : 12€. Gratuité pour les moins de 12 ans.

2023-01-28T21:00:00+01:00

2023-01-28T23:00:00+01:00

