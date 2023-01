Concert chant choral et musique Salle des Fêtes Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Samedi 21 janvier 2023 Salle des Fêtes Escalquens Place de l’Enclos – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie Concert avec le Choeur de cocagne, le duo de guitares Blue Line et Deyme de choeur Samedi 21 janvier 2023 à 20h30 à la salle des fêtes d’Escalquens Participation libre au profit de l’association « Gala de rêves »

