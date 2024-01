Soirée flamenco avec le groupe Azulenca salle des fêtes Escalquens, samedi 3 février 2024.

Samedi 3 février 2023, 21h

Espace J. Cassan, salle des fêtes

Organisée par le Comité de jumelage d’Escalquens

Six musiciens, tous issus d’univers différents, se retrouvent autour d’un flamenco qu’ils colorent et enrichissent, tout en gardant l’essence même de cet art.

Prévente des billets à la médiathèque les mercredis 24 et 31 janvier 2023, de 16h à 18h.

