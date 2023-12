Don du sang salle des fêtes Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Don du sang salle des fêtes Escalquens, 19 décembre 2023, Escalquens. Don du sang Mardi 19 décembre, 14h00 salle des fêtes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T19:00:00+01:00

Fin : 2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T19:00:00+01:00 Venez donner votre sang le mardi 19 décembre à la salle des fêtes d’Escalquens de 14h à 19h.

En Occitanie, la réserve de sang est particulièrement préoccupante, il est donc crucial de mobiliser chacun et chacune pour préparer la période des fêtes de fin d’année et relever le défi des 1 000 dons par jour ! salle des fêtes Place François Mitterrand, 31750, Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/93364/sang/22-11-2023 »}] don du sang EFS Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Code postal 31750 Lieu salle des fêtes Adresse Place François Mitterrand, 31750, Escalquens Ville Escalquens Departement Haute-Garonne Lieu Ville salle des fêtes Escalquens Latitude 43.518212 Longitude 1.559271 latitude longitude 43.518212;1.559271

