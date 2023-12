Concert de JOE (Jazz Orchestral Ensemble) salle des fêtes Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Concert de JOE (Jazz Orchestral Ensemble) salle des fêtes Escalquens, 16 décembre 2023, Escalquens. Concert de JOE (Jazz Orchestral Ensemble) Samedi 16 décembre, 20h00

Début : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:30:00+01:00

Venez découvrir le concert de JOE (Jazz Orchestral Ensemble) le samedi 16 décembre 2023 à 20h à la salle des fêtes d'Escalquens. Organisé par la MJC avec l'EIMSET en première partie. salle des fêtes Place François Mitterrand, 31750, Escalquens

