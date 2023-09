Job Dating dédié à l’insertion Salle des fêtes Erquy, 18 octobre 2023, Erquy.

Job Dating dédié à l’insertion Mercredi 18 octobre, 09h00 Salle des fêtes Gratuit

La ruche, maison sociale d’Erquy, proposera le 18 octobre prochain une demi-journée job dating dédiée à l’insertion. Cet événement sera l’occasion de rencontrer des acteurs de l’emploi et de l’insertion spécialisés dans :

L’accompagnement dans la recherche d’emploi tel que La Ruche – maison sociale, Pôle Emploi, la Mission locale, la Maison du département et Cap emploi.

L’orientation et la réinsertion avec la présence de L’insertion par l’activité économique (IAE), le chantier d’insertion Penthièvre Actions, ESP services, et des entreprises de travail temporaire d’insertion comme Servagroupe, Alter Intérim et Salto.

L’information et le service : La cité des métiers sera présente pour informer, aider au choix de formation, créer ou reprendre une activité, ainsi que Mobil’Action qui proposera un service d’accompagnement, aux personnes en insertion professionnelle, dédié à la mobilité et à la mise à disposition de véhicule pour accéder à l’emploi/formation.

Cet événement se déroulera à la salle des fêtes d’Erquy, le 18 octobre prochain de 9h à 12h.

Salle des fêtes Erquy Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/salle-des-fetes/ Salle des fêtes municipale.

job dating insertion

Ville d’Erquy