Erquy Bourse aux vinyles Salle des fêtes Erquy, 8 octobre 2023, Erquy. Bourse aux vinyles Dimanche 8 octobre, 09h00 Salle des fêtes entrée gratuite pour les visiteurs Le chant des vagues organise sa première bourse aux vinyles. Les amateurs de chanson et de musique sont attendus à la salle des fêtes d’Erquy, dimanche 8 octobre de 9h à 18h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Salle des fêtes Erquy Erquy 22430 Côtes d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/mairie/salles-municipales/salle-des-fetes/ Salle des fêtes municipale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

