Réunion du conseil municipal Jeudi 13 octobre, 20h00 Salle des fêtes

Le conseil municipal a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de la commune, aux termes de l’article L. 2121-29 du CGCT. handicap moteur mi

Ordre du jour de la réunion à venir. —

Le conseil municipal se réunit pour délibérer des affaires de la commune. Les réunions sont publiques. La salle des séances est ouverte à toute personne, sans restriction. Le public doit s’abstenir de toute intervention ou manifestation. La séance est retransmise en direct, accessible à partir de la page : https://www.youtube.com/user/erquybretagne

