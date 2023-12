SALON DU POLAR ET THRILLER SALLE DES FÊTES Encausse-les-Thermes, 1 décembre 2023, Encausse-les-Thermes.

Encausse-les-Thermes,Haute-Garonne

Venez découvrir les auteurs lors du salon du polar et du thriller !.

2024-06-08 fin : 2024-06-09 18:00:00. .

SALLE DES FÊTES

Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie



Come and meet the authors at the thriller fair!

¡Ven a conocer a los autores en la feria del thriller!

Entdecken Sie die Autoren bei der Krimi- und Thrillermesse!

Mise à jour le 2023-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE