Concert Poolidor à Rontalon salle des fêtes en dessous de l’église , Rontalon (69), 15 mars 2024 20:00, .

Concert Poolidor à Rontalon Vendredi 15 mars 2024, 21h00 salle des fêtes en dessous de l’église , Rontalon (69) A venir

Vendredi 15 Mars 2024 à 21h15

Poolidor, duo dynamique de musique électro-folk qui fusionne les musiques traditionnelles du centre de la France et du nord de l’Afrique, sera en concert à Rontalon. Cette rencontre insolite entre vielle à roue traditionnelle et platine vinyle moderne, vous offrira une expérience sonore exceptionnelle à écouter et à danser…

https://www.youtube.com/watch?v=2s3pAJn30XU

https://www.youtube.com/watch?v=h5BOippmSUE

A 19h30

Le duo pop-rock Deep Rosis composé de Vladimir Bobrow au chant et Adrien Lerch à la guitare et au Hang vous propose de découvrir leurs nouvelles compositions, en 1ère partie de soirée.

https://www.youtube.com/watch?v=IIqCzAgmWeU

source : événement Concert Poolidor à Rontalon publié sur AgendaTrad

salle des fêtes en dessous de l’église , Rontalon (69) 43, Route de Mornant

salle des fêtes en dessous de l’église , 69510 Rontalon, France [{« data »: {« author »: « POOLIDOR », « cache_age »: 86400, « description »: « Un gros merci au copain Topaz Graff pour cette chouette collaboration u00e0 la Sainte Manu de Riom ud83dude4fud83dude4f ! Un lieu Magique ! Merci u00e0 Rino Tsk et Cofee TSK les maitres des lieux pour leur travail graphique incroyable et de nous avoir permis de tourner lu00e0 bas ! nImages : Sylvain Darde Drone : Olivier Thilloun#POOLIDOR #CLIP #CeuxQuiVoientLeVent #Scottish #Electro #Trad », « type »: « video », « title »: « Ceux Qui Voient Le Vent – POOLIDOR », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/2s3pAJn30XU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=2s3pAJn30XU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCelndXO01TR0LzdjObG2SIA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=2s3pAJn30XU »}, {« data »: {« author »: « POOLIDOR », « cache_age »: 86400, « description »: « Live session du duo avec Bachir Rouimi en invitu00e9 au chant et u00e0 la darbouka .nnFilmu00e9 au plessis thu00e9u00e2tre u00e0 La Riche (37).nn#electroworld #electrotrad #hurdygurdy #vidu00e9oclip #bourru00e9e2TPS », « type »: « video », « title »: « Poolidor -BABALWOOD- Feat Bachir Rouimi », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/h5BOippmSUE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=h5BOippmSUE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCelndXO01TR0LzdjObG2SIA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=h5BOippmSUE »}, {« data »: {« author »: « DeepRosis – Topic », « cache_age »: 86400, « description »: « Provided to YouTube by TuneCorennMemories u00b7 DeepRosisnnMemoriesnnu2117 2023 ADVMusicnnReleased on: 2023-02-14nnAuto-generated by YouTube. », « type »: « video », « title »: « Memories », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/IIqCzAgmWeU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=IIqCzAgmWeU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzCf_CFc_5gEzExR_vdE2oA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=IIqCzAgmWeU »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46914 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

stage nivernais