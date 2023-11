Gratiferia salle des fêtes Edouard Suire Oyré, 18 novembre 2023, Oyré.

Gratiferia 18 et 19 novembre salle des fêtes Edouard Suire Entrée libre

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est destinée à mettre en lumière et à essaimer les bonnes pratiques de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets. Le premier temps fort de cette semaine européenne sera la gratiféria samedi 18 et dimanche 19 à la salle des fêtes de OYRÉ. Lors de ces 2 journées, des objets en tout genre seront exposés et tout le monde pourra se servir.

Chacun peut déposer dans les 7 déchèteries de Grand Châtellerault des objets ne servant plus, mais encore en bon état jusqu’au vendredi 10 novembre.

salle des fêtes Edouard Suire 3 route de Leugny, 86220 Oyré Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://par-ici-les-bons-gestes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T13:00:00+01:00

