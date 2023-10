Diner spectacle Salle des fêtes Échourgnac, 18 novembre 2023, Échourgnac.

Échourgnac,Dordogne

Diner spectacle : 19h30 à la salle des fête d’Echourgnac .

Tarif repas et spectacle : Adulte 25 € : Enfants – de 15 ans 10 € : Repas : Velouté aux cèpes, Blanquette et sa purée maison, Farandole de desserts 06 59 58 95 19.

Salle des fêtes le bourg

Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dinner and show: 7.30pm at the Echourgnac village hall.

Price for dinner and show: Adults 25 ? : Children under 15 10 ? meal : Velouté aux cèpes, Blanquette and its home-made purée, Farandole de desserts 06 59 58 95 19

Cena y espectáculo: 19:30 h en la sala de fiestas del pueblo de Echourgnac.

Precio de la comida y del espectáculo: Adultos 25€ : Menores de 15 años 10€ comida: Velouté aux cèpes, Blanquette et sa purée maison, Farandole de desserts 06 59 58 95 19

Dinnershow: 19:30 Uhr in der Festhalle von Echourgnac .

Preis für Essen und Show : Erwachsene 25 ? : Kinder – 15 Jahre 10 ? mahlzeit: Steinpilzcremesuppe, Blanquette mit hausgemachtem Püree, Dessert-Farandole 06 59 58 95 19

Mise à jour le 2023-10-10 par Vallée de l’Isle