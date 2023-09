Vente solidaire de vêtements d’hiver à Duravel Salle des fêtes Duravel, 29 octobre 2023, Duravel.

Duravel,Lot

Venez vous rhabiller pour l’hiver à petits prix. Les bénéfices seront reversés à des œuvres de charité locales.

Pour les personnes souhaitant se défaire de leurs vêtements d’hiver, le point de collecte sera la Ferme du Bourdicou, tous les vendredis de 10h00 à 14h00..

2023-10-29 09:00:00 fin : 2023-10-29 17:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Duravel 46700 Lot Occitanie



Come and dress for winter at low prices. Profits will be donated to local charities.

For those wishing to dispose of their winter clothes, the collection point will be the Ferme du Bourdicou, every Friday from 10:00 am to 2:00 pm.

Venga y vístase de invierno a precios bajos. Los beneficios se donarán a organizaciones benéficas locales.

Para quienes deseen deshacerse de su ropa de invierno, el punto de recogida será la Ferme du Bourdicou, todos los viernes de 10.00 a 14.00 h.

Kommen Sie vorbei und kleiden Sie sich zu kleinen Preisen für den Winter neu ein. Der Erlös wird an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Für diejenigen, die ihre Winterkleidung loswerden möchten, ist die Sammelstelle die Ferme du Bourdicou, jeden Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT CVL Vignoble