Galaad & Groove Factory Salle des Fêtes | Duppigheim Duppigheim

Galaad & Groove Factory Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Salle des Fêtes | Duppigheim Duppigheim 12,00 € / 8,00 €

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00 Bal de rentrée du S’Narreschiff

avec les groupes: GALAAD Réunis pour partager leur passion des musiques et danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs, les 3 musiciens de GALAAD aiment les associations insolites et mêlent souvent le répertoire celtique à d’autres traditions musicales d’Europe. Les arrangements du groupe invitent à la découverte d’un univers sonore tout à fait original, empreint à la fois de douceur et d’énergie, propice à la danse.

Alain au bouzouki et à la guitare portugaise

Huguette au violon au quinton et au chant

Michel au concertina et à l’accordéon. GROOVE FACTORY Les musiques traditionnelles ont toujours été le réceptacle des influences de leur époque. Groove Factory, s’inscrit dans cette histoire.

L’énergie des accordéons diatoniques, de Cyrille Brotto et Stéphane Milleret, associée aux samples et à la basse de Michaël Fontanella constituent un immense terrain de jeu et d’expérimentation, une nouvelle façon de composer au service de la danse.

Cyrille BROTTO : accordéon diatonique

Stéphane MILLERET : accordéon diatonique

Michaël FONTANELLA : basse, moog, machines

https://www.mustradem.com/specta…/la-maison/groove-factory

https://www.mustradem.com/specta…/la-maison/groove-factory

https://www.facebook.com/GrooveFactoryOfficiel/ Salle des Fêtes | Duppigheim 18 Rue de la Gare, 67120 Duppigheim Duppigheim

Salle des Fêtes , Duppigheim Duppigheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duppigheim/