30 èmes Journées Occitanes de DUNES Salle des fêtes, Dunes (82) 30 èmes Journées Occitanes de DUNES Salle des fêtes, Dunes (82), 12 novembre 2023, . 30 èmes Journées Occitanes de DUNES Dimanche 12 novembre, 10h00 Salle des fêtes, Dunes (82) 12 € ( 10 € adhérents) 10 h : Messe occitane célébrée par l’abbé Jòrdi PASSERAT accompagné par les Chanteurs du Brulhois 12 h : Apéro trad devant la mairie 12 h 30 : Repas gascon 15 h : Spectacle : – Chants en occitan avec le trio languedocien AQUELES – Danses traditionnelles d’Ariège avec les BIROUSSANS Réservations : 05 63 39 61 64 / 07 71 47 17 29 / 06 81 70 57 33 / 06 81 73 37 93 source : événement 30 èmes Journées Occitanes de DUNES publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Dunes (82) Salle Pôle Sud-Ouest

