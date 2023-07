Réveillon dansant Salle des Fêtes du Village du Mas Saint-Junien, 31 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’Association Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne organise un réveillon dansant avec également une offre de restauration: un menu étudié pour ravir vos papilles ! Un moment musical et de convivialité vous y attend. Pensez à réserver votre place avant le 12 décembre au téléphone..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des Fêtes du Village du Mas

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne is organizing a New Year’s Eve dance with a catering service: a menu designed to delight your taste buds! A moment of music and conviviality awaits you. Don’t forget to reserve your place by telephone before December 12.

La Asociación Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne organiza un baile de Nochevieja con servicio de catering: ¡un menú diseñado para deleitar su paladar! Esperamos poder ofrecerle una experiencia musical y de convivencia. No olvide reservar su plaza antes del 12 de diciembre.

Die Association Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne organisiert einen Silvester-Tanz, bei dem auch für das leibliche Wohl gesorgt ist: ein Menü, das Ihren Gaumen verwöhnen wird! Es erwartet Sie ein musikalischer und geselliger Moment. Denken Sie daran, Ihren Platz vor dem 12. Dezember telefonisch zu reservieren.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Porte Océane du Limousin