Soirée concert Anab et Lucie Celor Salle des fêtes du Prieuré Verruyes, 20 janvier 2024, Verruyes.

Verruyes Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Le Groupe ANAB fabrique une musique généreuse, haute en couleurs, où le classique, le folk, le rock se côtoient joyeusement.

En première partie, Lucie CELOR vous fera voyager dans le bal des émotions et la java des humeurs –

Soirée organisée par le Comité des Fêtes de Verruyes – Buvette sur place, le 20 janvier 2023 de 20h30 à 23h, salle du Prieuré.

Tarif : 10€ / 8 € pour les – de 12 ans ou demandeurs d’emploi (sur justificatif)

Infos et Réservations au 06 33 86 39 65 ou cdfverruyes@gmail.com -.

EUR.

Salle des fêtes du Prieuré

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par CC Val de Gâtine